Адурис стал самым возрастным автором гола в истории "Атлетика"

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Адурис стал самым возрастным автором гола в истории "Атлетика"

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде играет с "Леванте".

Счет в начале поединка открыл нападающий баскского клуба Арис Адурис.

Стоит отметить, что форвард стал самым возрастным автором гола в истории "Атлетика". Адурис отметился голом в возрасте 36 лет и 302 дней. Прежнее достижение принадлежало Пиру Гайнсе (36 лет и 298 дней).

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