Адурис стал самым возрастным автором гола в истории "Атлетика"

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде играет с "Леванте".

Счет в начале поединка открыл нападающий баскского клуба Арис Адурис.

Стоит отметить, что форвард стал самым возрастным автором гола в истории "Атлетика". Адурис отметился голом в возрасте 36 лет и 302 дней. Прежнее достижение принадлежало Пиру Гайнсе (36 лет и 298 дней).

Не пропустите: "Атлетико" выдал рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге в своей истории. | http://soccernews.ru