Адурис стал вторым игроком в истории, забившим в пяти матчах Лиги Европы подряд

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" в гостях играет против "Спартака" (3:1, второй тайм).

Дублем в этом поединке отметился нападающий испанцев Арис Адурис.

Стоит отметить, что 37-летний форвард забивает гол уже в пятом матче турнира подряд. Ранее подобное удавалось только форварду "Монако" Радамелю Фалькао в сезоне-2010/11.

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