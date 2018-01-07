Адурис является лидером Ла Лиги по числу голов с пенальти в этом сезоне

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Атлетик" дома играет с "Алавесом".

Один из мячей в этом поединке на счету нападающего баскского клуба Ариса Адуриса, который реализовал 11-метровый.

Стоит отметить, что 36-летний Адурис забил уже шестой гол с пенальти в Ла Лиге в нынешнем сезоне и является лидером турнира по числу реализованных ударов "с точки".

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