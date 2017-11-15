Адурис является третьим игроком, кроме Месси и Роналду, который забивает не менее 14 голов в Ла Лиге последние пять сезонов

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Адурис является третьим игроком, кроме Месси и Роналду, который забивает не менее 14 голов в Ла Лиге последние пять сезонов

Нападающий "Атлетика" Арис Адурис в последние пять сезонов забивает не менее 14 голов в Ла Лиге, сообщает Opta.

Стоит отметить, что подобное достижение кроме него покорялось только форвардам "Реала" Криштиану Роналду и "Барселоны" Лионелю Месси.

За последние пять лет 36-летний Адурис забил в Ла Лиге 84 мяча.

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