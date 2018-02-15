Адурис забил 30-й гол в Лиге Европы и вышел на четвертое место в истории турнира

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" на выезде играет со "Спартаком" (3:0, перерыв).

Дублем в этом поединке отметился нападающий испанского клуба Арис Адурис. Второй гол форварда стал для него 30-м в турнире.

Благодаря этому 37-летний Адурис вышел на четвертое место среди бомбардиров в истории Лиги Европы, уступая только Хенрику Ларссону (40), Клаасу-Яну Хунтелаару (34) и Радамелю Фалькао (31).

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