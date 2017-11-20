Адурис забил больше всех мячей головой в Ла Лиге с 2004 года

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Атлетик" играет с "Вильярреалом".

В этом поединке очередным голом с "второго этажа" отметился форвард басков Арис Адуриц.

Этот мяч стал для него 48-м забитым головой и он лидером Ла Лиги по этому показателю с сезона 2003/04.

36-летний Адурис сумел опередить ближайшего конкурента нападающего "Реала" Криштиану Роналду, который отличился головой 47 раз.

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