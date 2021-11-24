Адвокат Бензема прокомментировал приговор футболисту

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Сильвен Кормье, адвокат французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, прокомментировал решение суда по делу о шантаже экс-полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна.

Напомним, что суд признал вице-капитана королевского клуба виновным и приговорил к году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.

"Суд четко заявил, что Карим не осознавал преступный характер действий. Это очень суровый, несправедливый приговор, без доказательств.

Апелляция необходима, и мы будем оспаривать решение, потому что Бензема нечего стыдиться. Он будет реабилитирован в апелляционном суде", – уверил адвокат игрока.

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