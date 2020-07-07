Адвокат: болельщик "Спартака" Ефремов хочет избежать тюремного срока за смертельное ДТП

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Адвокат: болельщик "Спартака" Ефремов хочет избежать тюремного срока за смертельное ДТП

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, устроенного артистом Михаилом Ефремовым, поделился мнением о ходе уголовного дела.

Напомним, что актёр отказался признавать свою вину в произошедшем.

"Идёт подковёрная игра за то, чтобы выйти сухим из воды или хотя бы получить условный срок. Если признать свою вину на суде, то как-то маловероятно, что срока не будет. Если бороться и что-то там такое находить, то есть вероятность, что суд скажет: "Очень знаковое дело, социальный взрыв. Ну дадим ему пять лет условно и забудем эту историю", - сказал адвокат. 

Также Добровинский подчеркнул, что за актёром стоят многие серьёзные люди, а сам он ранее не был судим и является многодетным отцом, что может стать смягчающим обстоятельством.

Напомним, что Ефремов, которому грозит до 12 лет тюремного заключения, много лет болеет за московский "Спартак".

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