Адвокат брата Кокорина: "Мы недовольны решением Мосгорсуда"

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Адвокат брата Кокорина: "Мы недовольны решением Мосгорсуда"

Адвокат брата нападающего "Спартака" Александра Кокорина Кирилла высказался о решение Мосгорсуда.

"Мамаева, Протасовицкого и Кирилла оправдали по 213-й статье, у Кокорина она осталась. Остальное осталось без изменений, кроме того, что действия Кирилла переквалифицировали со 115-й на 116-ю статью в отношении Пака. У Саши приговор остался без изменений, всем остальным лишение свободы заменили годом исправительных работ.

Я буду рекомендовать реабилитацию своему подзащитному и добиться дисциплинарной ответственности лиц за незаконное содержание под стражей.

Мы недовольны решением, буду рекомендовать идти дальше. Если Кирилл будет готов, будем снова обжаловать в кассационной инстанции", - сказал адвокат.

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