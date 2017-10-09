Адвокат: "Будет сложно победить Швецию со счетом 7:0"

Наставник сборной Нидерландов Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 с Швецией.

"Будет сложно победить со счетом 7:0. Но это футбольный матч, поэтому возможно все. В последние месяцы сборная Швеции показала, что является сильной командой, но никогда не знаешь, как все сложится. Мы всегда стараемся выставить на поле сильнейший состав, так будет и завтра" - приводит слова Адвоката Football Oranje.

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