Адвокат бывшей жены Глушакова отреагировал на иск футболиста

1 Теги ахматденис глушаков

Адвокат бывшей жены Глушакова отреагировал на иск футболиста

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, высказался касательно нового судебного разбирательства между своей клиенткой и полузащитником "Ахмата" Денисом Глушаковым.

Напомним, что футболист подал иск против бывшей супруги о защите чести и достоинства.

"Сегодня мы будем знакомиться с материалами дела, предположительно Глушаков подал иск о защите чести и достоинства. Классика жанра - человек не может угомониться. Вероятно, это будет продолжаться долго - Глушаков будет пытаться как-то отомстить.

Это не очень умно: иски о защите чести и достоинства целесообразно подавать, когда происходит всплеск информации, которую человек считает негативной. А сейчас идёт спад информации, но с помощью этого иска Глушаков провоцирует журналистов вспоминать краткие содержания предыдущих серий.

Денис сам для себя создаёт негативный эффект, но в принципе для Глушакова это нормально, мы к этому уже привыкли. Может, он хочет какое-то опровержение или признание информации недействительной. В его действиях, как мне кажется, часто нет логики и здравого смысла, но есть эмоции. Возможно, этот иск - некий эмоциональный порыв", - сказал адвокат.

Напомним, что брак Глушаковых длился более 9 лет. В течение последнего года они разводятся и делят имущество.

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