Адвокат бывшей жены Глушакова высмеял требования футболиста по судебному иску
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, с юмором отреагировал на требования полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова по судебному иску о защите чести и достоинства.
"Сумма иска Глушакова - 204 миллиона 334 тысячи 865 рублей 60 копеек. Эту сумму он намерен взыскать за убытки в результате истории с баней. Денис считает, что это было вмешательством в его жизнь. Его не сильно беспокоит, что в тот момент он находился в браке. Денис думает, что в его жизнь бесцеремонно вмешались и нанесли ущерб.
Я не знаю, как он высчитал именно эту сумму, возможно, баню арендовал на 10 лет вперёд. Мало того, что сумма огромная, она ещё и очень чёткая, прям до копеечки. Денис подал иск спустя год после той новости. Видимо, весь год он был занят подсчётами", - сказал адвокат.
Напомним, что брак Глушаковых длился более 9 лет. В течение последнего года они разводятся и делят имущество.
Не пропустите: Адвокат бывшей жены Глушакова отреагировал на иск футболиста. | http://soccernews.ru
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