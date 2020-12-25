Адвокат Данченкова: "По документам Широков за гранью нищеты"
Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого в августе бывшим капитаном сборной России Романом Широковым, обратил внимание на сомнительные данные касательно финансового состояния экс-полузащитника.
"У нас иск о возмещении морального вреда на 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч. С учётом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек вместе с ним, он находится за гранью нищеты. При этом на нём богатейший особняк, несколько иномарок и так далее. Мы не можем разглашать персональные данные, поэтому пользуемся только тем, что есть в деле и что общеизвестно, что мы видим возле суда", - рассказал адвокат.
Широков обвиняется в "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".
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