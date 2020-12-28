Адвокат Данченкова связал приговор Широкова с его хвалебными высказываниями в адрес Путина
Суд не вынес более строгое наказание бывшему футболисту Роману Широкову из-за его положительного отношения к президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал адвокат Александр Островский, который в ходе процесса представлял интересы пострадавшей стороны - арбитра Никиты Данченкова.
Напомним, что в августе этого года во время любительского матча экс-полузащитник избил рефери.
В итоге Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей, который получит Данченков в виде компенсации.
"В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента. Стоит отметить, Широкова берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге. В первый раз услышал об этом от Фетисова на программе, посвящённой преступлению экс-футболиста. Фетисов, если говорить об интонации, не допускал мысли, что история получит законное продолжение: дело перейдёт в суд и будет приговор.
Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение. Почему я делаю такой вывод? Недавно такие же футболисты, одного из которых тоже избил Широков, – Кокорин и Мамаев – совершили примерно такое же преступление. Даже полегче, потому что ногой по голове они никого не били. Но они по году отыграли за команду ФСИН, находясь в местах не столь отдалённых. После этого никаких отрицательных отзывов от них не слышно. Они не хулиганят и не безобразничают. Наказание на них повлияло положительно. Если проводить параллель с хулиганами Кокориным и Мамаевым, они пострадали за свою аполитичность. Если бы они давали такие же патриотические интервью, тоже отделались бы гораздо легче", - сказал адвокат.
Не пропустите: Избитый Широковым арбитр возмущён решением суда. | http://soccernews.ru
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