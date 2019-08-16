Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал решение суда по разделу имущества
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился мыслями касательно решения суда по разделу семейного имущества между его клиенткой и хавбеком "Ахмата" Денисом Глушаковым.
"Решение суда было неожиданным. Во-первых, пришли ответы по выводу денег. Во-вторых, судья в процессе прямо задавала вопросы представителям Дениса Глушакова: "Куда вы эти деньги перевели?". Они не смогли на это ответить. Мы с нетерпением ждём решения мотивировочной части. Какую оценку даст этим деньгам суд.
Может быть, суд решил, что 200 миллионов были потрачены на нужды семьи? Например, Денис сходил в магазин, купил продукты на неделю. Не знаю, как можно описать выведенные 200 миллионов, тем более пришли доказательства. Будем обжаловать решение в части. Всё зависит от того, какую оценку суд дал выведенным деньгам.
Остальное судья поделила поровну, просто не учла выведенные средства. Исходя из решения, деньги потрачены на нужды семьи. Интересно, на какие нужды можно незаметно потратить 200 миллионов. Посмотрим, как это решение отписано. Уверен, что справедливость восторжествует", - сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что суд передал всё имущество Глушакову, а его бывшей жене ничего не оставил.
Не пропустите: Дарья Глушакова прокомментировала решение суда отдать все имущество бывшему мужу. | http://soccernews.ru
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