Адвокат экс-супруги Глушакова прокомментировал информацию о том, что футболист хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги хавбека "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, отреагировал на слухи, что игрок хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными.
"Не думаю, что "Спартак" согласится на это. Во-первых, клуб всегда выполнял решение суда об алиментах, в то время как Глушаков пытался "креативничать". Во-вторых, у нас есть копия его контракта с клубом и мы знаем какие должны быть выплаты, компенсации.
Если "Спартак" выплатит ему компенсацию наличными, то выходит, что клуб не выполнил обязательства. Уверен, что "Спартак" - добросовестная организация и сделает все по закону.
Глушаков может высечь сам себя, как это было раньше. Если ему заплатят 1,5 миллиона, то он вынужден будет отдать эти деньги. Судя по всему, ему нравится попадать в такие неловкие ситуации", - приводит слова адвоката "Спорт-Экспресс".
Читайте также: Рахимов прокомментировал подписание контракта с Глушаковым. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ - единственный клуб, сделавший "Лацио" предложение по Милинковичу-Савичу
-
Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили
-
"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"
-
"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"
-
Кикнадзе: "Вице-президент "Барселоны" выделил игру Алексей Миранчука"
Лента новостей
-
Сутормин близок к переходу в "Зенит"
-
Малафеев принял участие в популярном челлендже
-
Адвокат экс-супруги Глушакова прокомментировал информацию о том, что футболист хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными
-
2
Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону"
-
Фелиш: "Симеоне дает "Атлетико" невероятную энергетику, он мотивирует"
-
Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки
-
Клопп признался, что к победам легко привыкнуть
-
Дзагоев заявил, что хочет продолжать играть за сборную России
-
Ракитич: "Когда я смотрел, как Рокки бился с Иваном Драго, думал о матче с сборной России"
-
ПСЖ - единственный клуб, сделавший "Лацио" предложение по Милинковичу-Савичу
-
Влашич заявил, что с нетерпением ждет московское дерби
-
2
Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили
-
"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"
-
ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса"
-
Тео Эрнандес: "Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю"
-
Главный тренер ЦСКА назвал лидера команды
-
Гендиректор ЦСКА - о Дзагоеве: "Давайте верить в него"
-
Погба и Лукаку вошли в состав "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне
-
Гончаренко поделился впечатлениями от встречи с болельщиками ЦСКА
-
"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20