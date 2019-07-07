Адвокат экс-супруги Глушакова прокомментировал информацию о том, что футболист хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными

Теги спартак москваденис глушаковахмат

Адвокат экс-супруги Глушакова прокомментировал информацию о том, что футболист хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными

Сергей Жорин, адвокат экс-супруги хавбека "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, отреагировал на слухи, что игрок хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными.

"Не думаю, что "Спартак" согласится на это. Во-первых, клуб всегда выполнял решение суда об алиментах, в то время как Глушаков пытался "креативничать". Во-вторых, у нас есть копия его контракта с клубом и мы знаем какие должны быть выплаты, компенсации.

Если "Спартак" выплатит ему компенсацию наличными, то выходит, что клуб не выполнил обязательства. Уверен, что "Спартак" - добросовестная организация и сделает все по закону.

Глушаков может высечь сам себя, как это было раньше. Если ему заплатят 1,5 миллиона, то он вынужден будет отдать эти деньги. Судя по всему, ему нравится попадать в такие неловкие ситуации", - приводит слова адвоката "Спорт-Экспресс".

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