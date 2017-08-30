Адвокат: "Франция могла бы выставить три равноценные команды"

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат похвалил своего соперника по завтрашнему матчу отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018 года национальную команду Франции.

" Франция могла бы выставить три равноценные команды. Мы пока далеки от этого. Завтра мы должны быть хорошо организованы, играть компактно и сделать больше, чем от нас зависит, чтобы надеяться на хороший результат ", - цитирует наставника "оранжевых" football.fr.

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