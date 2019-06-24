Адвокат: "Глушаков отдыхает в Италии, а его дети выезжать за границу не могут"



Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала о том, как идет бракоразводный процесс ее клиентки с бывшим полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

"Угроз от Глушакова на данный момент не поступает. Денис общается с детьми по мере желания или возможности. В исковом заявлении он указывает, что Дарья препятствует их общению, но это не так. Он встречается с детьми около двух раз в месяц. К великому сожалению, вопрос с ограничением вывоза детей до сих пор не разрешился. Мы предлагали представителям Дениса варианты мирного урегулирования вопроса, потому что страдают дети, но обратной связи не получили. Видимо, для Дениса Борисовича это не актуально. Он отдыхает в Италии, а его дети выезжать не могут", - приводят слова Образцовой российские СМИ.

Напомним, что Денис и Дарья состояли в браке с 2010 по 2019 годы. В браке у них родились двое дочерей. По словам адвоката девушки, Глушаков перед бракоразводным процессом вывел со своего счета 300 миллионов рублей. После этого футболист неоднократно угрожал Дарье расправой.

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