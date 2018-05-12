Главный тренер роттердамской "Спарты" Дик Адвокат готов вернуться в "Зенит".

"Мы были бы очень сильно заинтересованы в возвращении в "Зенит". Но пока на нас с официальным предложением никто не выходил" - сказал помощник и представитель 70-летнего специалиста Корнелиус Пот.

Напомним, что Адвокат возглавлял "Зенит" с 2006 по 2009 год. Под его руководством "сине-бело-голубые" выиграли четыре трофея, в том числе чемпионство и Кубок УЕФА.

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