Адвокат громко высказался о намерении следствия продлить арест Кокорина и Мамаева

Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, громко высказался о намерении следствия продлить арест его подзащитного и других фигурантов дела об избиении троих человек в центре Москвы.

"Это было ожидаемо. Что касается шансов на то, что футболистов выпустят из тюрьмы 8 февраля, то скажу так: у нас способны и выпустить, и "закрыть". Следствие может всё, мы - ничего. Такое отношение всем уже надоело. Это касается и следствия, и прокуратуры, и суда. В связи с тем, что всё идёт на автомате, не рассматриваются доводы, конкретные обстоятельства происшествия, не придаётся значения доказательствам или их отсутствию. Всё происходит, повторю, как под штамповку. Я не понимаю, зачем тогда нам этот суд. Следователи сразу арестовывали бы людей - и всё" - сказал адвокат.

Напомним, что следствие хочет продлить арест Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга футболистов Александра Протасовицкого до 8 апреля. Стоит отметить, что они уже пробыли за решёткой почти четыре месяца.

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