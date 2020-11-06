Адвокат: "Иногда с "Валвейком" играть сложнее, чем с ЦСКА"

Наставник "Фейеноорда" Дик Адвокат поделился мыслями после победы над ЦСКА в матче Лиги Европы.

Напомним, что роттердамская команда дома обыграла армейцев со счётом 3:1.

"Иногда с "Валвейком" играть сложнее, чем с ЦСКА. Это не удивительно, такое иногда случается. Это футбол. Я не удивлён. С этой командой мы могли спокойно играть в футбол и знали, что на нас не будет давления. Мы сохраняли терпение против команды, которая играет в открытый футбол. У нас была концентрация с самого начала, и мы знали, что нужно попробовать сыграть на ноль", - цитирует Адвоката Algemeen Dagblad.

Набрав три очка, "Фейеноорд" обошёл ЦСКА в таблице группы ЛЕ, отправив москвичей на последнее место.

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