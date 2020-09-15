Адвокат избитого арбитра требует переквалификации уголовного дела против Широкова

Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, отреагировал на возбуждение уголовного дела против бывшего полузащитника.

"Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас ещё не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны. Мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет.

Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела", - сказал адвокат.

Напомним, что Широкову по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью грозят исправительные работы. Максимальное наказание - лишение свободы на два года.

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