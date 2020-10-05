Адвокат избитого Широковым судьи рассказал о ходе дела

Адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский рассказал о ходе дела.

Напомним, экс-капитан сборной России Роман Широков избил арбитра во время матча любительских команд после получения красной карточки.

"Широков сказал, чтобы уладить дело, этого должны хотеть обе стороны? Он должен возбуждать это желание. Роман - богатый человек, в чём тяжесть-то? Он получал миллионные гонорары. А сейчас лишат звания заслуженного мастера спорта, сядет в тюрьму или получит условный срок.

Я здесь выступаю в роли Добровинского. Говорю о том, что должны обратиться уважаемые люди, к которым Широков не относится. Сейчас продолжается следствие по возбуждённой статье. Одновременно подано заявление в СК о переквалификации дела.

Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать какие-то меры. С нами никто не созванивался. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с такими контактировать. Люди должны быть уважаемые. А какие-то неизвестные пытались держать Никиту за дурачка, писали ему", - цитирует Островского "Чемпионат".

Против бывшего хавбека "Зенита" и "Спартака" возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде.

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