Адвокат избитого судьи назвал Широкова неадекватным

Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, которого избил бывший полузащитник сборной России Роман Широков, рассказал о том, как продвигается уголовное дело.

"Дело почти закрыто. Мы, сторона потерпевшего, в понедельник полностью ознакомились с двумя томами уголовного дела, подписали все документы. Теперь стадия ознакомления Широкова - это еще день или два. После этого дело будет направлено в мировой суд Сокольнического района.

По словам Широкова, он метил в живот, а случайно попал в голову. Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих. Представьте себе, милиционер делает Вам замечание на улице, а Вы начинаете ему разбивать голову. Вот примерно то же самое", - приводит слова Островского Sport24.

Инцидент произошел 10 августа. Широков играл за команду "Матч ТВ" против клуба "Ничего Обычного". В одном из эпизодов хавбек посчитал, что за фол против него должен был быть назначен пенальти. Арбитр не согласился с мнением Широкова, после чего футболист стал оскорблять и угрожать рефери. В ответ на это судья показал игроку красную карточку, после чего Широков избил его.

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