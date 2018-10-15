Адвокат: "Каких-либо неудобств Мамаев в СИЗО не испытывает"

Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, поведал о своей встрече с игроком в СИЗО.

"Сейчас Павел в ровном, нормальном состоянии. Он готов активно защищать себя, надеется на благоприятный результат, который позволит ему в дальнейшем продолжить свою профессиональную спортивную карьеру и воссоединиться с семьей.

Условия вполне сносные для такого учреждения. Каких-либо неудобств Мамаев не испытывает" - приводят слова адвоката российские СМИ.

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