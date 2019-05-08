Адвокат Кирилла Кокорина: "Есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой"

Теги александр кокоринпавел мамаевзенит санкт-петербургкраснодар

Адвокат Кирилла Кокорина: "Есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой"

Сегодня, 8 мая, состоится оглашение приговора нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павела Мамаева.

Первым из адвокатов пришел Вячеслав Барик, защищающий Кирилла Кокорина, и поговорил с корреспондентом "Спорт-Экспресс".

"Есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда. Надежда на это есть, это будет справедливо. Вещи? Думаю, они готовы все эти вещи оставить в СИЗО", - сказал Барик.

Напомним, что 8 октября прошлого года братья КокориныМамаев и Протасовицкийпосетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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