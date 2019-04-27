Адвокат Кирилла Кокорина: "Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось"

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Адвокат Кирилла Кокорина: "Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось"

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик, рассказал о расследовании по делу его подзащитного, а также Александра Кокорина И Павла Мамаева.

Барик отметил, что судебный процесс идет в слишком быстром режиме. Времени на подготовку не остается.

"По факту мы с коллегами не имели возможности обстоятельно готовиться. Обычно в судебной практике дела рассматриваются два-три дня в неделю. Таким образом, соблюдаются процессуальные права обеих сторон. Все-таки защите надо готовиться лучше, чем обвинению. У нас же времени не было.

Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось.

Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы", - сказал адвокат.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.

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