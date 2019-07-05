Адвокат: "Кокорин и Мамаев будут сидеть на месте бывшего концлагеря"

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Адвокат: "Кокорин и Мамаев будут сидеть на месте бывшего концлагеря"
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, что его подзащитный и нападающий "Зенита" Александр Кокорин будут этапированы в колонию в Алексеевку, которая размещена на территории бывшего концентрационного лагеря.

"Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроем сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята не имеют.

Они в одной камере впервые, могут общаться вместе после суда в первый раз. Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония – там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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