Адвокат: "Кокорин не будет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО"

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Адвокат: "Кокорин не будет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО"
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что его подопечный не будет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО "Бутырка".

"Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее", - приводят слова адвоката российские СМИ.

Напомним, что Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 18 месяцам колонии общего режима.

8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За свои действия брат Кокорина также получил срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам.

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