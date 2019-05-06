Сегодня, 6 мая, в Пресненском районном суде проходит рассмотрение дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, обвиняемых в хулиганстве и нападениях.

Адвокат игрока "Зенита" Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитный уже осознал свою вину за конфликт с Денисом Паком в кофейне.

"Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более, чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как лёгкий вред здоровью. При вынесении наказания необходимо руководствоваться принципом гуманизма.



Александр - человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмёт. Воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции - это лишь малый список того, что сделал Кокорин.



Прозрение досталось ему дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всё исправит. Жаль лишь потерянного времени", - сказала адвокат.

Ранее прокурор выступила с требованием оставить Кокорина под арестом сроком на год и 6 месяцев, а Мамаева на год и 5 месяцев.

Напомним, 8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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