Адвокат Кокорина: "Александр не наносил оскорблений по национальному признаку"

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Адвокат Кокорина: "Александр не наносил оскорблений по национальному признаку"Адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина Олег Попов опроверг информацию о том, что его клиент оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку.

"Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер", - приводит слова представителя 27-летнего нападающего "сине-бело-голубых" ТАСС.

Напомним, Игонин оценил потерю Кокорина для "Зенита". | soccernews.ru

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