Адвокат Кокорина: "Александр очень благодарен всем, кто поддерживает его"

Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что его подзащитный выражает благодарность всем, кто оказывает ему поддержку в последнее время.

"Кокорин очень благодарен всем, кто поддерживает его в этой ситуации, в особенности родителям и жене, а также друзьям и коллегам по клубу "Зенит". Свой проступок в полной мере осознаёт, и сожалеет о том, что ударил господина Пака, за что неоднократно принёс свои извинения и в ту злополучную ночь в кафе, и публично через средства массовой информации, и во время очной ставки" - цитируют адвоката российские СМИ.

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек. Сейчас футболист находится в СИЗО "Бутырка". Сегодня суд отказался выпускать его из следственного изолятора.

Не пропустите: Кокорин: "Считаю, мне вынесен чересчур серьезный приговор". | http://soccernews.ru