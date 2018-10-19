Адвокат Кокорина: "Александр очень благодарен всем, кто поддерживает его"

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Адвокат Кокорина: "Александр очень благодарен всем, кто поддерживает его"

Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что его подзащитный выражает благодарность всем, кто оказывает ему поддержку в последнее время.

"Кокорин очень благодарен всем, кто поддерживает его в этой ситуации, в особенности родителям и жене, а также друзьям и коллегам по клубу "Зенит". Свой проступок в полной мере осознаёт, и сожалеет о том, что ударил господина Пака, за что неоднократно принёс свои извинения и в ту злополучную ночь в кафе, и публично через средства массовой информации, и во время очной ставки" - цитируют адвоката российские СМИ.

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек. Сейчас футболист находится в СИЗО "Бутырка". Сегодня суд отказался выпускать его из следственного изолятора.

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