Адвокат Кокорина анонсировала подачу апелляции на приговор суда

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Адвокат Кокорина анонсировала подачу апелляции на приговор суда

Татьяна Стукалова, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, дала комментарии после судебного заседания, на котором был оглашён приговор футболисту.

Напомним, что суд принял решение отправить спортсмена в колонию общего режима на один год и шесть месяцев.

"Апелляционная жалоба будет подана, приговор будет обжалован. Мы считаем, что весь приговор построен на показаниях потерпевших. Сейчас мы получаем копию приговора - он вступает в силу через 10 дней. Считаем, что он очень формальный. Все ребята по-разному отреагировали. Считали, что суд срок уменьшит. И мы считали, что суд проявит гуманность, но никакой гуманности не было. Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 Мая суд проявит гуманность", - сказала Стукалова.

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