Адвокат Кокорина: "Для здоровья Александра наступают необратимые последствия"

Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что здоровье футболиста находится в опасности.

"Не знаю, когда наконец к Кокорину пустят врача "Зенита". Мы об этом ходатайствовали ещё месяц назад. В прошлую пятницу ему делали электрофорез. У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Сегодня мне другие журналисты сообщили, что представители ФСИН заявили, что ожогов нет, просто покраснения. Это неправда. Мы будем реагировать, подавать жалобы. Сейчас мы не думаем о привлечении к ответственности тех, кто виноват. Просто констатируем факт, что в отсутствии программы восстановления Кокорина после операции, наступают такие изменения, в том числе и онемение ноги", - сказал адвокат.

Напомним, что после процедуры электрофореза у нападающего оказались сожженными кожа и мышечная ткань на ноге.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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