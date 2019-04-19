Адвокат Кокорина: "Гайсин и Пак врали в суде"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, обманул во лжи пострадавших Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Вы сами все видели. У нас пропал вещдок, стул. Есть в камере хранения вещдоков, но тот ли это стул, какой, непонятно. Говорят, оторвана спинка, стул расшатан. Этим хотят показать силу удара. Но Гайсин говорил, что Пак держался за голову. Мы смотрели на видео, и за голову он не держался. Просто взяли стул и придали ему статус доказательства. Уже доказано, что это не тот стул. Официант говорил, что вынес стул и упрятал, электрик его чинил.

Получается, Гайсин и Пак врали в суде. Но дело не в том, чтобы кого-то за вранье привлекать. А в справедливости. Она должна восторжествовать. Мы мягко проводили допрос Пака и Гайсина. Хотим соразмерности наказания. Посмотрите запись, все ясно", - приводят слова Ромашова российские СМИ.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили Пака и Гайсина в кафе "Кофемания". За несколько часов до этого компания на стоянке избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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