Адвокат Кокорина: "Как Пака могло оскорбить сравнение со PSY? Он национальный герой в Корее!"
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал слова свидетеля Карена Григоряна, который заявил, что друг форварда Александр Протасовицкий сравнивал чиновника Дениса Пака с певцом SPY.
"Да, я слышал, как Протасовицкий сравнивал Пака с певцом. Но я не помню, как отреагировал на это", - приводят слова Григоряна российские СМИ.
"PSY национальный герой в Корее! Как это оскорбить может?! – вмешалась в допрос Стукалова.
Напомним, что в данный момент в Москве проходит суд над Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые обвиняются в избиении трех человек.
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