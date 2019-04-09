Адвокат Кокорина: "Как Пака могло оскорбить сравнение со PSY? Он национальный герой в Корее!"

Теги зенит санкт-петербургкраснодаралександр кокоринпавел мамаев

Адвокат Кокорина: "Как Пака могло оскорбить сравнение со PSY? Он национальный герой в Корее!"

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал слова свидетеля Карена Григоряна, который заявил, что друг форварда Александр Протасовицкий сравнивал чиновника Дениса Пака с певцом SPY.

"Да, я слышал, как Протасовицкий сравнивал Пака с певцом. Но я не помню, как отреагировал на это", - приводят слова Григоряна российские СМИ.

"PSY национальный герой в Корее! Как это оскорбить может?! – вмешалась в допрос Стукалова.

Напомним, что в данный момент в Москве проходит суд над Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые обвиняются в избиении трех человек.

Не пропустите: Свидетель Григорян: "Соловчук назвал Кокорина и Мамаева петухами". | http://soccernews.ru

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