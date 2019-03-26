Адвокат Кокорина: "Наша жалоба ушла в ЕСПЧ"

Андрей Ромашов, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, подтвердил, что защита футболиста подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

"Наша жалоба ушла в ЕСПЧ. Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство. Но если жалобу признают корректной и удовлетворят, то это будет означать, что нарушена европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Также с государства будут взысканы деньги в пользу обвиняемого. И ещё, если от ЕСПЧ будет положительный ответ, то он будет рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство. Верховный суд Российской Федерации может отменить на его основании все решения, противоречащие европейской конвенции", - сказал адвокат.

Ромашов также добавил, что пребывание Кокорина в СИЗО угрожает его здоровью, что недопустимо по законодательству.

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