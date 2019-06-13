Адвокат Кокорина назвала виновных в решении суда по футболисту

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Адвокат Кокорина назвала виновных в решении суда по футболисту
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата, Кирилла, обвинила журналистов в итоговом решении суда по ее подзащитным.

"Необъективность журналистов в освещении дела повлияла на решение суда. По три раза в день по всем федеральным каналам крутили одни и те же обрезанные кадры с подоплекой, что зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку, абсолютно беспричинно пристать к человеку и избить его. Все это было в ожесточенной форме, а на поверку-— легкие телесные, один сломанный нос и больше ничего. Я уже молчу, что Протасовицкий просто ни за что сидит. Есть же экспертизы, если бы действительно били ногами, на теле что-то было бы, но нигде ни синяка.

Такие репортажи ориентируют мнение общества. Если бы давали другую оценку случившемуся, если бы это было реже, если бы попытались в этом разобраться, наверное, все было бы по-другому. Ребята ничего другого не ждали и абсолютно нормально восприняли решение суда", - приводят слова Стукаловой российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это футболисты получили реальный тюремный срок: братья Кокорины - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

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Пьянь

Татьяна Стукалова — супруга одного из самых влиятельных криминальных авторитетов столичного региона, лидера пушкинской преступной группировки Александра Стукалова по кличке «Стукал».

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