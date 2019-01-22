Адвокат Кокорина не исключил страшные последствия для здоровья футболиста
Андрей Ромашов, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, не исключил, что из-за нахождения в СИЗО его подзащитный может стать инвалидом.
"У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение ещё жестче, чем у врачей "Зенита". У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный" - сказал адвокат.
В марте прошлого года Кокорину оперировали колено в связи с разрывом крестообразной связки.
Ранее 27-летний футболист неоднократно жаловался на боли в колене из-за отсутствия должных физических нагрузок.
Напомним, что в октябре Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО, где они пробудут, как минимум, до 8 февраля.
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