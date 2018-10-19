Адвокат Кокорина обвинил суд в предвзятости

Олег Попов, адвокат нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина, обвинил суд в предвзятости в связи с решением оставить его подзащитного под стражей.

"Как я уже неоднократно заявлял, поставление суда первой инстанции является незаконным. По решению суда может быть избрана любая другая мера пресечения. Судебная практика показывает, что заключение под стражу избирается крайне редко. Александр Кокорин совершил преступление по нелепой случайности, он готов исправиться. Смешно слышать, что он может скрыться. Всё, что происходит вокруг этой ситуации, никак иначе нельзя назвать как травлей. Это манипуляция общественным мнением. Сейчас футболистов поливают грязью из каждого угла. Это всё влияние на общественность. СМИ вмешиваются и пытаются повлиять на решение суда. Призываю суд быть выше всех стереотипов. Никто не сомневается, что если бы на их месте были другие люди, их отпустили бы под подписку о невыезде" - сказал адвокат.

Напомним, что сегодня суд отказал Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву в переводе из СИЗО под домашний арест. В следственном изоляторе футболисты пробудут как минимум до 8 декабря.

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