Адвокат Кокорина обжаловал арест игрока

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Адвокат Кокорина обжаловал арест игрока

Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, подал апелляцию на решение суда арестовать футболиста до 8 декабря.

"Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу. Во-первых, Александр Кокорин не предпринимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице. Напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт. Во-вторых, конфликт между Александром Кокориным и Денисом Паком, произошедший 8 октября в кафе, возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно статье "Хулиганство", а может квалифицироваться в соответствии со статьей "Побои". Важно отметить факт и примирения между сторонами прямо на месте возникновения конфликта, в кафе" - сказал Попов.

Сообщается, что суд рассмотрит апелляцию 19 октября.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением выступил и адвокат Павла Мамаева. | http://soccernews.ru

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