Адвокат Кокорина обжаловала приговор суда
Татьяна Стукалова, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, в инстаграме сообщила о подаче апелляции на решение Пресненского суда Москвы.
Напомним, что суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Не пропустите: Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
|20
|16
|Анжи
|28
|20