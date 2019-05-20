Адвокат Кокорина обжаловала приговор суда

Татьяна Стукалова, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, в инстаграме сообщила о подаче апелляции на решение Пресненского суда Москвы.

Напомним, что суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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