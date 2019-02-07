Адвокат Кокорина подаст жалобу на российский суд в Европу

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Адвокат Кокорина подаст жалобу на российский суд в Европу

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что он намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на продление срока пребывания своего клиента под стражей.

"Для нас на судебном заседании не произошло ничего неожиданного. Весь процесс закрепился незаконностью действий. Суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство.

Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе", – приводят слова Ромашова российские СМИ.

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении трех человек в Москве и в данный момент содержится в СИЗО "Бутырка". Также вместе с ним под стражу взяты его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Не пропустите: Его вина: президент "Зенита" высказался о ситуации с Кокориным. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Полгода в СИЗО это уже перебор. Надо давать реальный срок и заканчивать с этим делом.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов