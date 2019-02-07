Адвокат Кокорина подаст жалобу на российский суд в Европу
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что он намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на продление срока пребывания своего клиента под стражей.
"Для нас на судебном заседании не произошло ничего неожиданного. Весь процесс закрепился незаконностью действий. Суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство.
Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе", – приводят слова Ромашова российские СМИ.
Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении трех человек в Москве и в данный момент содержится в СИЗО "Бутырка". Также вместе с ним под стражу взяты его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
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