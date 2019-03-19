Адвокат Кокорина: "Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили"

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Адвокат Кокорина: "Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, поделился подробностями о том, как нападающий провел свой 28-й день рождения в СИЗО.

"Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили. Настроение у него нехорошее, все понимают, что ничего хорошего в дне рождении в СИЗО нет. Поздравляли его и сокамерники, и администрация, и жена утром на свидании.

Ожидаем суда или возврата дела, оно сейчас находится у прокурора города", - рассказал адвокат.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

Не пропустите: Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт". | http://soccernews.ru

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