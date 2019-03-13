Адвокат Кокорина рассказал, когда будет предварительное слушание по делу
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов поделился информацией о том, когда пройдет рассмотрение дела по обвинению игрока в причинении вреда нескольким людям.
"Если дело пройдет прокуратуру со всеми нарушениями, то предварительные слушания в суде пройдут в начале апреля. Если дело будет возвращено прокурором, то все будет зависеть от того, по каким основаниям", - сказал Ромашов.
В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
Не пропустите: Кокорин рассказал о состоянии своего здоровья. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Марадона ярко выразился об игре Роналду в матче с "Атлетико"
-
Черышев рассказал, когда перейдет в российский клуб
-
"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса
-
В окружении Бэйла оценили вероятность ухода игрока из "Реала"
-
Тухель ярко высказался о будущем двух звезд ПСЖ
-
"Ты очень плох! Убирайся": так болельщики "Реала" встретили Бэйла у базы клуба
-
1
Игрок "Манчестер Сити" решил опровергнуть слова Гвардиолы
-
1
Адвокат Кокорина рассказал, когда будет предварительное слушание по делу
-
"Реал" начал переговоры по трансферу топ-форварда
-
Аяз Гулиев прокомментировал результаты "Спартака"
-
Главный тренер "Валенсии" рассказал о перспективах Черышева в матче с "Краснодаром"
-
Саутгейт ярко высказался об игре звезды "Манчестер Юнайтед"
-
Звезда "Ливерпуля" может стать игроком "Реала"
-
Защитника "Вест Хэма" впервые вызвали в сборную Англии
-
СМИ: Зидан заинтересован в продаже Бэйла
-
Азмун ярко высказался о Семаке
-
УЕФА завел дело в отношении Неймара
-
"Боруссия" определилась с трансферными целями на лето
-
"Эмполи" намерен вернуть бывшего тренера
-
Промес рассказал, как Россия изменила его жизнь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11