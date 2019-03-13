Адвокат Кокорина рассказал, когда будет предварительное слушание по делу

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринпавел мамаев

Адвокат Кокорина рассказал, когда будет предварительное слушание по делу

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов поделился информацией о том, когда пройдет рассмотрение дела по обвинению игрока в причинении вреда нескольким людям. 

"Если дело пройдет прокуратуру со всеми нарушениями, то предварительные слушания в суде пройдут в начале апреля. Если дело будет возвращено прокурором, то все будет зависеть от того, по каким основаниям", - сказал Ромашов.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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