Адвокат Кокорина рассказал о дальнейших действиях после отклонения апелляции

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Адвокат Кокорина рассказал о дальнейших действиях после отклонения апелляции
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, что он собирается подать жалобу в Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ), после того, как Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление содержания своего подопечного под стражей до 8 апреля.

"Конечно, решение суда – ожидаемое. Я и до заседания говорил, что вероятности удовлетворения апелляции нет. Как только получим копию апелляционного постановления – это где-то через две недели, подадим жалобу в ЕСПЧ. Не раньше, чем через две недели копия попадет в Тверской суд, где мы надеемся ее получить и уже после этого направлять жалобу в ЕСПЧ.

Мы рассчитываем на приоритетный порядок рассмотрения жалобы, потому что в нашем случае у Александра Кокорина существует прямая угроза здоровью, а именно – возможная инвалидность. Это – основание для приоритетного обращения. Также мы считаем, что все продления и избрания меры пресечения противоречат элементарным правам человека", - приводят слова Ромашова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, его друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили троих человек в центре Москвы. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, водитель Виталий Соловчук, а также генеральный директор Сергей Гайсин. Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря. Затем она была продлена до 8 февраля, а через некоторое время до 8 апреля.

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