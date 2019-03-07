Адвокат Кокорина рассказал о состоянии футболиста в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о состоянии своего подопечного.
"Нога у Саша все так же немеет. То, что ФСИН отвергает факт этого, просто смешно. Руководитель ФСИН говорит о том, что Кокорин лежит, смотрит телевизор, и из-за этого у него немеет нога. Тогда у всех заключенных ноги неметь должны, они ведь все лежат и смотрят телевизор", - приводят слова Ромашова российские СМИ.
Также юрист сообщил, как обстоит дело с подачей жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"По поводу ЕСПЧ — мы пока не получили апелляционное постановление Мосгорсуда. Сначала оно должно поступить в Тверской суд. На следующей неделе попытаемся его получить, если оно поступит, и сразу же направим жалобу в ЕСПЧ. Терпеть уже невозможно", - добавил Ромашов.
В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
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|Локомотив Москва
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|Рубин
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|7
|Ростов
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|Арсенал Тула
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|9
|Ахмат
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|Динамо Москва
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|11
|Урал
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|Анжи
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|18
|11