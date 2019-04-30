Адвокат Кокорина рассказала, когда суд может вынести футболисту приговор

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Адвокат Кокорина рассказала, когда суд может вынести футболисту приговор

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина, рассказала о ходе судебного процесса над её подзащитным.

"С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдём в прения, а 8 мая может состояться приговор. Статья "Хулиганство", как считаю, в деле не подтвердилась. Может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания. С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет", - сказала Стукалова.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.

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