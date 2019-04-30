Адвокат Кокорина рассказала, когда суд может вынести футболисту приговор
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина, рассказала о ходе судебного процесса над её подзащитным.
"С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдём в прения, а 8 мая может состояться приговор. Статья "Хулиганство", как считаю, в деле не подтвердилась. Может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания. С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет", - сказала Стукалова.
Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.
Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.
Не пропустите: Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой
-
Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель отказал "Баварии" и "Челси"
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
Лента новостей
-
Боатенг: "Когда агент сказал, что едем в Барселону, подумал, что речь идёт об "Эспаньоле"
-
В "Спартаке" попросили поддержки болельщиков
-
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с игроком, который в 2019 году сыграл один матч
-
Власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой помощи
-
Пьяного Аршавина застукали в ресторане в компании двух девушек
-
СМИ узнали, какая дисквалификация грозит Неймару и Мбаппе
-
Адвокат Кокорина рассказала, когда суд может вынести футболисту приговор
-
В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой
-
Месси получит правительственную награду Каталонии
-
ЦСКА предложил новый контракт Ефремову
-
Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"
-
Кононов объяснил, почему заменил Глушакова в перерыве матча с "Рубином"
-
Тухель отказал "Баварии" и "Челси"
-
В матче чемпионата Болгарии для жребия использовали пасхальные яйца
-
Стало известно, когда Годин объявит об уходе из "Атлетико"
-
"Аякс" хочет арендовать Эдегора до 2021 года
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)
-
"Челси", "Бавария" и "Атлетико" хотят приобрести защитника "Ниццы"
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
-
Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16