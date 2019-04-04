Адвокат Кокорина рассказала о весе футболиста



Татьяна Стукалова, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, опровергла информацию, что футболист набрал вес во время нахождения в СИЗО "Бутырка".

"С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент. Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра.

В суд была представлена медкарта Саши, вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг", - приводят слова Стукаловой российские СМИ.

Напомним, что суд продлил срок ареста Кокорина и полузащитника "Краснодара" Мамаев до конца сентября 2019 года.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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