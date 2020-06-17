Адвокат Кокорина рассказала, почему была подана апелляционная жалоба на приговор

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, почему была подана апелляционная жалоба на приговор.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд перенес слушание на 6 июля.

"Нельзя рассуждать, что все отсидели и все. Мы говорим о справедливости. Чтобы не было порочных ситуаций, чтобы это дело не стало практикой в применении материального права, каждый приговор имеет свою ценность. Мы ратуем только за справедливость. Это дело принципа. Отсидели или нет - это другой вопрос.

По нашему мнению, статья 213 была применена неправильно. Не было разграничений, кто кого бил, не было оценки свидетелей с нашей стороны, что в эпизоде с Паком никто не разграничивал удары. В действиях ребят, как сказала кассационная инстанция, усматривается только административное правонарушение. 213 статья - это беспричинность. А причина была - оскорбление со стороны потерпевшего. Это было в общественном месте, но не было ни одного заявления со стороны других лиц.

Кассация внимательно прочитала дела и приняла наши доводы. Мосгорсуд пересматривает не апелляционное определение, а дело в целом. Давайте наберемся терпения и подождем справедливого рассмотрения дела. На этом поставим точку", - цитирует Стукалову Sport24.

Напомним, от рук Кокорина, Мамаева и их друзей пострадал водитель медиаперсоны Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

Не пропустите: Дьяков заявил, что на выборах президента проголосовал бы за Путина| http://soccernews.ru